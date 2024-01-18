Анчелотти: Сегодняшний матч с Атлетико будет тяжелее того, что был в Суперкубке

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче в 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетико" (Мадрид).

"Сегодняшний матч будет тяжелее того, что был в Суперкубке, потому что "Атлетико" очень силен дома. Не думаю, что предыдущие дерби дают нам психологическое преимущество. Каждый матч отличается друг от друга.

Мы будем играть против очень тяжелого соперника. Это матч между двумя командами, которые могут выиграть турнир, и это как раз говорит об уровне этой игры.

Беспокоит ли меня, что не будет коридора почета? Я уважаю решение каждого клуба, независимо от того, каким оно является. Сделали бы мы его? Когда возникнет такая ситуация, мы сделаем то, что будет лучше для клуба", — приводит слова Анчелотти Marca.