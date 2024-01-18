Футбол
Арсенал сразится за трансфер Судакова
Судаков может стать одноклубником Зинченко в АПЛ
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Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков попал в сферу интересов одного из топ-клубов английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает журналист изданий ESPN, Goal и TNT Sports Экрем Конур.
21-летний украинский плеймейкер «горняков» заинтересовал лондонский Арсенал, за который выступает другой украинец Александр Зинченко.
По информации источника, украинец также продолжает находиться в списках желаемых трансферных целей для Наполи и Ювентуса.
Напомним, стала известная сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова.