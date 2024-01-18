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Футбол

Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»

Сергей Бобровский (справа). Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по воротам.

Второй звездой стал голкипер «Ред Уингз» Алекс Лайон, который отразил 32 из 34 бросков. Возглавил тройку форвард Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме.

Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»

«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту». Бобровский сделал 26 сэйвов
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