Сергей Бобровский (справа). Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по воротам.

Второй звездой стал голкипер «Ред Уингз» Алекс Лайон, который отразил 32 из 34 бросков. Возглавил тройку форвард Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме.

«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту». Бобровский сделал 26 сэйвов

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