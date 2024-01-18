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«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту». Бобровский сделал 26 сэйвов

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Флорида» на своем льду проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Для «Пантерз» это третье поражение подряд.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

«Флорида» с 58 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Райнхарт — 33 (мен., Лунделл, Куликов), 25:38 — 1:0. Расмуссен — 10 (Мяяття, Копп), 31:40 — 1:1. Форслинг — 6 (Беннетт), 31:56 — 2:1. Фаббри — 14 (Расмуссен, Мяяття), 46:15 — 2:2. Ларкин — 18 (бол., Гостисбеер, Перрон), 61:09 — 2:3.

Вратари: Бобровский — Лион.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (10+13+11+0) — 29 (9+10+9+1).

Наши: Куликов (15.03/1/0) — Костин (8.15/0/0).

18 января. Санрайз. FLA Live Arena. 17958 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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