Интер поделится с игроками выручкой за победу в Суперкубке Италии

Интер отдаст футболистам 1,5 млн евро из 8 млн призовых в случае победы в Суперкубке

Руководство Интера договорились с командой о премиальных в случае получения Суперку. >Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

В начале сезона стороны договорились, что из 8 млн евро призовых за победу в минитурнире – 1,5 млн. получит команда в качестве бонусов. Это будет составлять почти 20% от суммы.

Интер сыграет с Лацио в полуфинале Суперкубка, матч состоится 19 января. Победитель игры в финале встретится с лучшим в паре Наполи. Фиорентина.

Ранее сообщалось, что Интер близок к подписанию нападающего Порту.

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