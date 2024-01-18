Футбол
Кубок короля. Жирона — Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить
Все-таки Альмерия была случайностью
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Удручающая ничья в Альмерии подкосила веру фанатов "Жироны" в чудо, и сегодня команда постаралась ее вернуть.
Да, это Кубок, и обе команды играли полурезервными составами, но главное — настрой и качество футбола, а они появились вновь. "Райо" был побежден уже за полчаса — его лишили мяча и разделали на высокой скорости.
Кристиан Порту — вот кто герой. Вингер дважды результативно прострелил на Стуани и Блинда, а еще заработал пенальти.
"Райо" начал отвечать только перед перерывом, и если де Фрутос попал в перекладину, то Нтека воспользовался ошибкой Солиса сполна — 3:1.
Во втором тайме Мичел довольно рискованно начал убирать с поля основу с прицелом на Ла Лигу, пока "Молнии" наоборот выпускали всех своих лидеров. Это серьезно обострило обстановку у ворот Хуана Карлоса, но на выручку "Жироне" пришла отвратительна форма форвардов "Райо". Не просто так эта команда забивает менее гола за матч в Примере — Нтека и де Томас показали причину.
Касательно наших, то Артем Довбик, как и полагается основному, Кубок пропускал, а вот Виктор Цыганков получил 60 минут, но хватило его где-то на 45. Травма еще сказывается, но даже сейчас украинец разогнал атаку на первый гол, был полезен в подыгрыше и опасно пробил с линии штрафной. Неплохой перфоманс.
1/8 финала Кубка короля. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" — "Райо Вальекано" — 3:1
Голы: Стуани, 15, 19 (с пенальти), Блинд, 26 — Нтека, 36
"Жирона": Хуан Карлос — Арнау (Коуто, 46), Хуанпе (Якобишвили, 46), Блинд, Гутьеррес — Солис (Мартин, 75), Эррера (Алейш Гарсия, 60) — Цыганков (Валери, 60), Порту, Савио — Стуани
"Райо Вальекано": Карденас — Рацу, Мумин, Паскуаль, Чаваррия — Паласон (Трехо, 67), Валентин (Посо, 82), Унаи Лопес — де Фрутос (Фалькао, 75), де Томас (Альваро Гарсия, 67), Нтека
Предупреждения: Стуани, 45+2 — Нтека, 45+2