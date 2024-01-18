Марко Ройс может покинуть дортмундскую Боруссию и вернуться в свой бывший клуб

Ройс может вернуться в Менхенгладбах

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У полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса заканчивается контракт в конце этого сезона. Вероятно, договор не будет продлен.

По информации издания Bild, для Ройса одним из вариантов для продолжения карьеры является вернуться в "Боруссию" из Менхенгладбаха. Но футболисту придется согласиться на компромисс в финансовом плане.

Ройс уже играл за "Боруссию" М. с 2009 года по 2012 пока не перешел в Дортмунд.

В этом сезоне Бундеслиги Марко сыграл 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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