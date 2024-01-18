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«Монреаль» переиграл «Нью-Джерси»

18 января. Нью-Джерси — Монреаль — 2:3. Фото USA Today Sports

«Монреаль» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

Голами у гостей отметились Юрай Слафковски, Джошуа Руа и Коул Кофилд. За «Дэвилз» шайбы забросили Тимо Майер и Александер Хольц.

«Монреаль» набрал 45 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Слафковски — 6 (Кофилд), 12:48 — 0:1. Рой — 1 (Монахэн, Армиа), 34:45 — 0:2. Л. Хьюз — 8 (бол., Хишир, Майер), 40:47 — 1:2. Хольц — 11 (бол., Немец, Мерсер), 41:38 — 2:2. Кофилд — 14 (Монахэн, Харрис), 55:29 — 2:3.

Вратари: Доус (58:20) — Монтембо.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 30 (11+11+8) — 25 (10+7+8).

18 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16022 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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