Футбол
НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Миннесота», «Вегас» — «Рейнджерс». Расписание матчей 19 января
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
19 января, пятница
03.00 (мск). «Баффало» — «Чикаго»
03.00. «Бостон» — «Колорадо»
03.00. «Вашингтон» — «Сент-Луис»
03.00. «Оттава» — «Монреаль»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»
03.00. «Филадельфия» — «Даллас»
05.00. «Калгари» — «Торонто»
05.00. «Эдмонтон» — «Сиэтл»
06.00. «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»
06.00. «Ванкувер» — «Аризона»
06.00. «Вегас» — «Рейнджерс»
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