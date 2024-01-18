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НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Миннесота», «Вегас» — «Рейнджерс». Расписание матчей 19 января

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

19 января, пятница

03.00 (мск). «Баффало» — «Чикаго»

03.00. «Бостон» — «Колорадо»

03.00. «Вашингтон» — «Сент-Луис»

03.00. «Оттава» — «Монреаль»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

03.00. «Филадельфия» — «Даллас»

05.00. «Калгари» — «Торонто»

05.00. «Эдмонтон» — «Сиэтл»

06.00. «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»

06.00. «Ванкувер» — «Аризона»

06.00. «Вегас» — «Рейнджерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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