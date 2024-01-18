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Футбол

Онана — о клубе и сборной: Это как выбирать между отцом и матерью, но сборная для меня на первом месте

Андре прокомментировал позднее прибытие на Кубок Африки

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Андре Онана прокомментировал позднее прибытие на Кубок Африки.

    Напомним, вратарь сборной Камеруна задержался в "Манчестер Юнайтед", чтобы сыграть против "Тоттенхэма" 14 января, а затем преодолел более 5 тысяч миль, чтобы успеть к игре против Гвинеи 15 января. Вылет самолета в Ямусукро задерживался из-за тумана, поэтому Андре преодолел оставшуюся часть пути на машине и прибыл на стадион за три часа до начала игры.

    "[Выбирать между клубом и сборной] — как выбирать между отцом и матерью, но сборная для меня на первом месте, поэтому я здесь.

    Пусть люди продолжают критиковать меня. Я привык к этому. Я делаю то, что хорошо для моей страны", — сказал Онана.

    www.ua-football.com

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