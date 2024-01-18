Прима – в десятке короткой индивидуальной гонки в Антгольце

Норвежец Йоханнес Бо выиграл короткую индивидуальную гонку

Норвежец Иоганнес Бо выиграл короткую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антгольце.

Его брат Тарье Бо финишировал с вторым показателем, тройку замкнул Йоханнес Кюн из Германии.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, показавший 9-й результат в гонке.

Кубок мира по биатлону Антгольц, 6 этап Краткая индивидуальная гонка, мужчины 18 января 1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 37.28,0 (0+0+0+ 0) 2. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.36,1 (0+1+0+1) 3. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.44,0 (0+0+0+2) … 9. Артем Прима (Украина) – 2.38,8 (0+0+1+0) 57. Артем Тищенко (Украина) – 5.56,6 (0+1+0+3) 77. Денис Насыко (Украина) – 7.25,9 (3 +1+1+1) 80. Тарас Лесюк (Украина) – 7.31,8 (0+2+2+2) 81. Дмитрий Грущак (Украина) – 7.51,3 (0+2+2+1)

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