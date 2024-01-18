Кевин станет игроком Шахтера

<img title="Шахтер завершил трансфер Кевина" src="/wp-content/uploads/2024/01/81920118cee2fbb32a8bca29b82beb5e.jpg" alt="Шахтер завершил трансфер Кевина

Шахтер завершил трансфер 21-летнего левого вингера Палмейрас Кевина за 15 миллионов евро.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт подписан на 5 лет. Отмечалось, что в сумму трансфера входят бонусы. Раньше была информация, что Палмейрас продаст 70% своих прав на игрока. Еще 30% после последней сделки принадлежат клубу Деспортиво, у которого бразильец был приобретен за 125 тысяч евро.

Напомним, что Шахтер потратит более 10 миллионов гривен на сборы в Турции.

champion.com.ua