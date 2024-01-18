Следить

Футбол

Тренер Жироны: Рад, что Цыганков вернулся в стартовый состав

Украинец отсутствовал длительное время из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал выступление своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано" (3:1).

    "Мы показали хорошую игру, и продолжаем наслаждаться этим турниром. Нам нужно собрать все силы, чтобы пробиться в полуфинал, который станет для нас историческим. "Жирона" во второй раз в истории достигла четвертьфинала. Пока это потолок, но мы попытаемся это исправить.

    Три гола за первые полчаса игры дали нам душевное спокойствие. Наша игра получилась очень сильной. Однако Райо имел шансы забить как минимум еще один раз, и счет 3:2 очень сильно изменил бы ход игры.

    Рад, что Янхель Эррера и Виктор Цыганков снова вернулись в стартовый состав. Их игра очень важна для нас. Они были без соревновательного ритма. Они оба являются важными игроками для нас", — цитирует Мичела Marca.

    Отметим, что Виктор Цыганков вернулся в основу после длительной паузы (из-за травмы) и совершил предголевой пас в моменте с первым голом Стуани.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Тренер Жироны: Рад, что Цыганков вернулся в стартовый состав

    Футбол

    Интер поделится с игроками выручкой за победу в Суперкубке Италии

    Автоспорт

    В Ford уже довольны сотрудничеством с Red Bull

    Бокс

    Промоутер Саудовской Аравии: «Сколько можно терять время? Усику уже 37 лет»

    Футбол

    В министерстве финансов Франции прошли обыски в связи с трансфером Неймара в ПСЖ

    Теннис

    Ига Швёнтек: «Думаю, любой чемпион скажет вам, что зачастую он не чувствовал себя комфортно на протяжении всех двух недель турнира Grand Slam»

    Футбол

    Арсенал сразится за трансфер Судакова

    Автоспорт

    Джеймс Эллисон продлил контракт с Mercedes

    Футбол

    Тренер «Вашингтона» сообщил, когда ждать возвращение Овечкина после травмы

    Футбол

    Анчелотти: Сегодняшний матч с Атлетико будет тяжелее того, что был в Суперкубке

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

    Футбол

    Бавария объявила о переходе Даера

    Теннис

    Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

    Футбол

    «Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Футбол

    Колос представил форварда сборной Литвы

    Теннис

    В мае состоится суд над Александром Зверевым по обвинениям в физическом насилии

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол