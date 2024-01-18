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«Вашингтон» — «Сент-Луис»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ 19 января

Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»). Фото USA Today Sports

«Вашингтон» встретится с «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 января. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Сент-Луис» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» набрали 48 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Блюз» с 44 баллом располагаются на 12-й строчке Запада.

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