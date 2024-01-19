Футбол
Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги — о матче с Лацио
Главный тренер Интера высказался о предстоящем полуфинале
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Италии с "Лацио".
"Суперкубок — это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но, кроме "Интера", есть "Наполи", "Фиорентина" и "Лацио", у которых такие же амбиции.
Мы постараемся сделать все возможное, зная, что завтра нам придется встретиться с "Лацио", который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности. Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти", — Индзаги.
Матч между командами состоится сегодня, 19 января, на стадионе "Аль-Авваль Парк" (Саудовская Аравия), начало в 21:00.
"Интер" выигрывает Суперкубок Италии последние два сезона. В 2021 году команда Индзаги обыграла со счетом 2:1 "Ювентус", а в 2022 году уверенно одержала победу над "Миланом" (3:0).
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