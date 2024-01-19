Следить

Футбол

Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги — о матче с Лацио

Главный тренер Интера высказался о предстоящем полуфинале

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Италии с "Лацио".

    "Суперкубок — это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но, кроме "Интера", есть "Наполи", "Фиорентина" и "Лацио", у которых такие же амбиции.

    Мы постараемся сделать все возможное, зная, что завтра нам придется встретиться с "Лацио", который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности. Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти", — Индзаги.

    Матч между командами состоится сегодня, 19 января, на стадионе "Аль-Авваль Парк" (Саудовская Аравия), начало в 21:00.

    "Интер" выигрывает Суперкубок Италии последние два сезона. В 2021 году команда Индзаги обыграла со счетом 2:1 "Ювентус", а в 2022 году уверенно одержала победу над "Миланом" (3:0).

    Читайте также Интер — Лацио. Анонс и прогноз матча Суперкубка Италии на 19.01.2024
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Битвы промоутеров 5 на 5. Хирн и Уоррен устроят большой боксерский вечер

    Футбол

    Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги — о матче с Лацио

    Баскетбол

    НБА. Сакраменто с Лэнем уступил Индиане, Миннесота обыграла Мемфис

    Футбол

    Определился состав женской сборной Украины на короткую индивидуальную гонку в Антгольце

    Автоспорт

    Грэм Уотсон: Хэмилтон – бренд, Ферстаппен – гонщик

    Футбол

    «Вегас» обыграл «Рейнджерс», Барбашев оформил дубль

    Футбол

    Реал 5 матчей не обыгрывает Атлетико в основное время

    Теннис

    «Вам все еще сложно это понять?». Цуренко — на вопрос о том, почему она не пожала руку Соболенко после их матча на Australian Open

    Футбол

    Египет – Гана 2:2: обзор матча КАН-2023

    Автоспорт

    Формула 2: Виктор Мартен продолжит выступать за ART

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

    Теннис

    Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

    Футбол

    «Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Бокс

    Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Теннис

    Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол