Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги — о матче с Лацио

Getty Images / Global Images Ukraine

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Италии с "Лацио".

"Суперкубок — это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но, кроме "Интера", есть "Наполи", "Фиорентина" и "Лацио", у которых такие же амбиции.

Мы постараемся сделать все возможное, зная, что завтра нам придется встретиться с "Лацио", который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности. Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти", — Индзаги.