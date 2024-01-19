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Футбол

Кубок Азии. Гонконг дома не справился со сборной страны-пособника РФ

0:1

Asian Cup

    • В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии Гонконг принимал Иран. Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте игроком гостей Мехди Гаэди с передачи Милада Мохаммади (0:1).

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    • Во втором тайме гонконгцы пытались исправить положение, однако сделать это у них не получилось. Тренеры лишь корректировали игру заменами. Наставник хозяев хотел спасти ситуацию, а коуч гостей – сохранить цифры на табло.

    В квартете C лидирует сборная страны-пособника РФ – 6 очков. ОАЭ – на второй строчке (4). Палестина на третьем месте с 1 баллом, Гонконг пока замыкает таблицу без зачетных пунктов.

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