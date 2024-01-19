Кубок короля. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Реванш за Суперкубок

У «Сливочных» остались Примера и ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

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Всего неделю назад мы смотрели 120-минутное Дерби Мадриленьо в Суперкубке, и вот они снова прошли всю дистанцию, но уже в Кубке короля. Если это не главное футбольное противостояние Испании прямо сейчас, то что тогда?

Сегодня "Реал" бодрее стартовал и создал два момента, но Беллингема остановил каркас ворот, а попытки Родриго и Винисиуса красиво отбил Облак.

"Атлетико", в свою очередь, экономил силы, помня о причинах поражения в Эр-Рияде, но когда таки выбежал на чужие ворота — сразу забил. Это Рюдигер ошибся в воздухе — и Лино пробил под Луниным.

Наверное, "Матрасники" уже видели себя в раздевалке, когда Облак внезапно вместо выноса забросил мяч себе за шиворот. Как? Зачем?!

Впрочем, уже спустя полчаса эти же вопросы можно было адресовать и Лунину. Он ошибся не так грубо, но все же Мората забил после того, как именно украинец застоялся на воротах и не вышел на медленно летевший в его сторону мяч.

С этого момента в игре начались качели. С одной стороны, Браим пробивал в перекладину; с другой — Гризманн и Лино могли закрывать матч, но проиграли дуэли Лунину. К чести украинца, он не поплыл после ошибки, а наоборот прибавил.

Ну, и "Реал" в целом прибавил тоже. Как обычно, к голу приложил ногу Джуд — это его идеальную подачу замкнул головой Хоселу, переведя игру в овертаймы.

Вы, наверное, помните, что в Эр-Рияде после 90-й минуты "Атлетико" уже еле передвигался; так вот, сегодня было иначе. "Матрасники" на три дня дольше отдыхали перед дерби, и это им помогло. Винисиус уже стоял, а Гризманн еще бежал на 100-й минуте — и это вылилось в шикарный сольный гол Маленького Принца. 3:2!

"Реал" мог на жилах вырвать ничью и серию пенальти уже после 110-й, но ВАР все отменил. а затем РоРо Рикельме поставил точку. Золотого требла у Мадрида уже не выйдет — вроде, некритично, но неприятно.

Тем временем "Атлетико" показал, что пусть у него проблемы с середняками, большие матчи он играть не разучился, а значит и в ЛЧ недооценивать его никому не советуем.

1/8 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" — "Реал Мадрид" — 4:2

Голы: Самуэл Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 — Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82

"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Эрмосо — Льоренте (Барриос, 98), де Пауль (Аспиликуэта, 106, Савич, 115), Коке, Сауль (Молина, 56), Самуэл Лино (Рикельме, 90+2) — Гризманн, Мората (Депай, 98)

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (Себальос, 106), Менди (Браим Диас, 66) — Вальверде (Чуамени, 73), Камавинга (Фран Гарсия, 106), Модрич (Кроос, 66) — Беллингем — Родриго (Хоселу, 81), Винисиус

Предупреждения: Мората, 58, Эрмосо, 68, де Пауль, 79, Коке, 80, Гризманн, 101 — Винисиус, 45, Камавинга, 56, Браим Диас, 68, Чуамени, 85, Беллингем, 87, Карвахаль, 89

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