Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Миннесота» (7:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний россиянин в этой встрече сделал 3 голевые передачи и достиг отметки 500 результативных передач за карьеру в НХЛ.

Второй звездой стал защитник Виктор Хедман, на счету которого 4 (1+3) очка. Замкнул тройку форвард Брэйден Пойнт, сделавший 2 голевые передачи и забросивший 1 шайбу.

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту»

Источник