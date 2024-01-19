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Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Миннесота» (7:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний россиянин в этой встрече сделал 3 голевые передачи и достиг отметки 500 результативных передач за карьеру в НХЛ.

Второй звездой стал защитник Виктор Хедман, на счету которого 4 (1+3) очка. Замкнул тройку форвард Брэйден Пойнт, сделавший 2 голевые передачи и забросивший 1 шайбу.

Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту»
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