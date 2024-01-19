Следить

Футбол

Маттеус — о награде Fifa The Best: Месси не должен был победить

Легендарный немец видит победителем награды другого игрока

Getty Images

    • Экс-обладатель "Золотого Мяча" и бывший игрок "Баварии" Лотарь Маттеуса прокомментировал результаты церемонии Fifa The Best.

    "Если не считать Чемпионат мира, который сделал Месси обладателем "Золотого мяча", Лео не должен был становиться победителем на этот раз. Я считаю, что он был лучшим футболистом за последние 20 лет, но в составе "ПСЖ" и " "Интер Майами", он не выиграл ни одного большого титула.

    Посмотрев на значительные успехи в прошлом сезоне, невозможно пройти мимо "Манчестер Сити", а при выборе лучшего игрока — Эрлинга Холланда. Он выиграл самые важные титулы с командой, его результативность была поразительной. Это должно быть решающим фактором. Если выбирать лучшего и самого важного игрока – им должен быть признан Холланд", — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

    Напомним, что в прошлом году Голанд в составе "Манчестер Сити" стал обладателем АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира, в то время как Лионель Месси стал чемпионом Франции в составе "ПСЖ" и получил Кубок Лиги после перехода в "Интер Майами".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Маттеус — о награде Fifa The Best: Месси не должен был победить

    Теннис

    Australian Open. Крейчикова третий год подряд пробилась в четвёртый раунд

    Футбол

    Шахтер отказался продавать Судакова за 40 млн евро

    Автоспорт

    Рафаэль Виллагомес продолжит карьеру в Формуле 2

    Футбол

    НХЛ: «Флорида» — «Миннесота», «Чикаго» — «Айлендерс». Расписание и результаты матчей 20 января

    Баскетбол

    «Брансону потрібно перевірити своє павуче чуття». Джейлен влучив шалений кидок у матчі з «Вашингтоном»

    Футбол

    Глава саудовской лиги Аллазиз — о Хендерсоне: Очень жаль, что у него ничего не получилось

    Футбол

    Шахтер подтвердил трансфер Кевина

    Автоспорт

    Дакар: Победа на этапе – слабое утешение для Лёба

    Футбол

    «Оттава» выиграла у «Монреаля». Зуб сделал 2 голевые передачи

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

    Теннис

    Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

    Футбол

    «Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Бокс

    Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

    Теннис

    Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол