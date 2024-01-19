Маттеус — о награде Fifa The Best: Месси не должен был победить

Getty Images

Экс-обладатель "Золотого Мяча" и бывший игрок "Баварии" Лотарь Маттеуса прокомментировал результаты церемонии Fifa The Best.

"Если не считать Чемпионат мира, который сделал Месси обладателем "Золотого мяча", Лео не должен был становиться победителем на этот раз. Я считаю, что он был лучшим футболистом за последние 20 лет, но в составе "ПСЖ" и " "Интер Майами", он не выиграл ни одного большого титула.

Посмотрев на значительные успехи в прошлом сезоне, невозможно пройти мимо "Манчестер Сити", а при выборе лучшего игрока — Эрлинга Холланда. Он выиграл самые важные титулы с командой, его результативность была поразительной. Это должно быть решающим фактором. Если выбирать лучшего и самого важного игрока – им должен быть признан Холланд", — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.