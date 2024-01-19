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Футбол

Много горожан, Беллингем и Роналду. Globe Soccer Awards раздала награды за 2023 год

Криштиану — лучший бомбардир прошлого года

Globe Soccer Awards

    • Сегодня, 19 декабря, состоялась ежегодная церемония награждения игроков, которые достигли наибольших высот в футболе за прошлый год, Globe Soccer Awards.

    Легендарный португальский игрок Криштиану Роналду получил премию лучшему бомбардиру 2023 года.

    Опорник "Манчестер Сити" Родри получил награду лучшему полузащитнику года.

    Хавбек "Реала" Джуд Беллингем — лучший молодой игрок года.

    Вратарь "Ман Сити" Эдерсон Мораес стал лучшим голкипером, а Пеп Гвардиола — лучшим среди тренеров.

    Лучший футболист года – бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд.

    www.ua-football.com

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