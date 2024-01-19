Футбол
Официально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом
Соглашение действует до 2027 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский клуб "Аль-Иттифак" продлил контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом.
Новое соглашение рассчитано до 2027 года. Клуб продлил сотрудничество с 43-летним тренером, несмотря на девятиматчевую серию без побед, которая длится с октября.
"Аль-Иттифак" занимает 8-е место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии и имеет 25 очков по итогам 19 туров.