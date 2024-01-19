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Футбол

Официально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом

Соглашение действует до 2027 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Саудовский клуб "Аль-Иттифак" продлил контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом.

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    • Новое соглашение рассчитано до 2027 года. Клуб продлил сотрудничество с 43-летним тренером, несмотря на девятиматчевую серию без побед, которая длится с октября.

    "Аль-Иттифак" занимает 8-е место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии и имеет 25 очков по итогам 19 туров.

    www.ua-football.com

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