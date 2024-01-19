«Оттава» выиграла у «Монреаля». Зуб сделал 2 голевые передачи

19 января. «Оттава» — «Монреаль» — 6:2. Фото USA Today Sports

«Оттава» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский защитник Артем Зуб сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

«Монреаль» с 45 очками идет на 13-м месте в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (32 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Монреаль» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Ткачак — 19 (Грейг, Зуб), 8:40 — 1:0. Штюцле — 8 (Зуб), 11:07 — 2:0. Кофилд — 15 (Монахэн), 13:25 — 2:1. Шартье — 2 (Келли, Бернард-Доккер), 29:51 — 3:1. Тарасенко — 11 (Ткачак, Штюцле), 38:54 — 4:1. Джозеф — 7 (Штюцле), 41:41 — 5:1. Келли — 5 (п.в., Сандерсон), 52:26 — 6:1. Пеццетта — 2, 55:16 — 6:2.

Вратари: Корписало — Примо (51:29 — 52:26).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 37 (17+13+7) — 23 (6+11+6).

Наши: Зуб (22.09/1/+2), Тарасенко (13.10/1/+3) — -.

19 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 19286 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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