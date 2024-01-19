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ПСЖ предложил Мбаппе контракт с зарплатой 100 млн. евро в год

ПСЖ подготовил новый контракт для нападающего

Фото — Getty Images

ПСЖ пытается удержать нападающего Килиана Мбаппе.

Об этом сообщил французский журналист Canal+ Стефан Ги.

Парижский клуб предложил Килиану Мбаппе заработать 400 млн евро в течение нового 4-летнего соглашения.

«Подтверждаю, если речь идет о деньгах, а этот вопрос берет на себя мать Килиана – У ПСЖ нет соперников.Клуб предложил Мбаппе 400 млн евро на 4 года.

Согласно документальному фильму о нем Envoy & Special – Килиан получит в общей сложности 100 миллионов евро доходов, включая рекламу.И ПСЖ готов дать ему 100 млн зарплаты в год», – сказал Ги.

Действующий контракт Килиана с ПСЖ заканчивается летом.

Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе ультиматум.

champion.com.ua

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