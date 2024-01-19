Футбол
ПСЖ предложил Мбаппе контракт с зарплатой 100 млн. евро в год
ПСЖ подготовил новый контракт для нападающего
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ПСЖ пытается удержать нападающего Килиана Мбаппе.
Об этом сообщил французский журналист Canal+ Стефан Ги.
Парижский клуб предложил Килиану Мбаппе заработать 400 млн евро в течение нового 4-летнего соглашения.
«Подтверждаю, если речь идет о деньгах, а этот вопрос берет на себя мать Килиана – У ПСЖ нет соперников.Клуб предложил Мбаппе 400 млн евро на 4 года.
Согласно документальному фильму о нем Envoy & Special – Килиан получит в общей сложности 100 миллионов евро доходов, включая рекламу.И ПСЖ готов дать ему 100 млн зарплаты в год», – сказал Ги.
Действующий контракт Килиана с ПСЖ заканчивается летом.
Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе ультиматум.