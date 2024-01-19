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Футбол

Реал 5 матчей не обыгрывает Атлетико в основное время

Последняя победа сливочных в основное время была в 2022 году

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

    • Последний раз "Реал" обыгрывал "Атлетико" в основное время более года назад.

    Сегодня в матче Кубка Испании команды за первые 90 минут забили по два мяча и перешли в дополнительное время. По итогам дополнительного времени "Атлетико" одолел "Реал" со счетом 4:2.

    10 января в Суперкубке Испании они тоже выявили победителя только в экстратайме — 5:3 в пользу "Реала".

    В 2023-м в Ла Лиге "Атлетико" победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом "Реала" (3:1).

    Последняя победа "сливочных" в основное время — 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

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