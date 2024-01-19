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С перспективами увидеть Трубина. Бенфика — Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Бенфика — Боавишта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Боавишта" звезд с неба не хватает, но в историческом разрезе это довольно именитая команда. Тем интереснее будет смотреть ее матч против "Бенфики" нашего Анатолия Трубина. Есть хорошие перспективы увидеть украинца со старта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч чемпионата Португалии состоится в пятницу, 19-го января, в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 3.

    Чемпионат Португалии

    "Бенфика" — "Боавишта"

    Видеотрансляция — MEGOGO Футбол 3

    Трансляция матча

    С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

    С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

    С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

    В эфире

    С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

    Трансляція матчу Бенфіка — Боавішта Смотреть трансляцию

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