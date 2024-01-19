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С перспективами увидеть Трубина. Бенфика — Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча
Бенфика — Боавишта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «
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"Боавишта" звезд с неба не хватает, но в историческом разрезе это довольно именитая команда. Тем интереснее будет смотреть ее матч против "Бенфики" нашего Анатолия Трубина. Есть хорошие перспективы увидеть украинца со старта.
Матч чемпионата Португалии состоится в пятницу, 19-го января, в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 3.
Чемпионат Португалии
"Бенфика" — "Боавишта"
Видеотрансляция — MEGOGO Футбол 3
Трансляция матча
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