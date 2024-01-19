Шахтер отказался продавать Судакова за 40 млн евро

Сергей Палкин рассказал об отклоненном предложении по продаже Георгия Судакова

Шахтер отказался от предложения по продаже полузащитника команды Георгия Судакова.

Об этом рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

«Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами», – цитирует РИА Новости. рассказал Палкин.