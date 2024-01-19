Следить

Футбол

Шахтер отказался продавать Судакова за 40 млн евро

Сергей Палкин рассказал об отклоненном предложении по продаже Георгия Судакова

Шахтер отказался от предложения по продаже полузащитника команды Георгия Судакова.

Об этом рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

«Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами», – цитирует РИА Новости. рассказал Палкин.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за Шахтер, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, стала известная сумма , которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Маттеус — о награде Fifa The Best: Месси не должен был победить

Теннис

Australian Open. Крейчикова третий год подряд пробилась в четвёртый раунд

Футбол

Шахтер отказался продавать Судакова за 40 млн евро

Автоспорт

Рафаэль Виллагомес продолжит карьеру в Формуле 2

Футбол

НХЛ: «Флорида» — «Миннесота», «Чикаго» — «Айлендерс». Расписание и результаты матчей 20 января

Баскетбол

«Брансону потрібно перевірити своє павуче чуття». Джейлен влучив шалений кидок у матчі з «Вашингтоном»

Футбол

Глава саудовской лиги Аллазиз — о Хендерсоне: Очень жаль, что у него ничего не получилось

Футбол

Шахтер подтвердил трансфер Кевина

Автоспорт

Дакар: Победа на этапе – слабое утешение для Лёба

Футбол

«Оттава» выиграла у «Монреаля». Зуб сделал 2 голевые передачи

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Теннис

Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

Футбол

«Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Теннис

Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол