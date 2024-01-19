Шахтер подтвердил трансфер Кевина

Кевин стал игроком Шахтера

Шахтер объявил о трансфере 21-летнего левого вингера Палмейрас Кевин.

Об этом сообщает прессслужба «горняков».

Соглашение клуба с игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером.

По информации Фабрицио Романо, Шахтер заплатит за трансфер 15 миллионов евро (с учетом бонусов).

Раньше была информация, что Палмейрас продаст 70% своих прав на игрока. Еще 30% после последней сделки принадлежат клубу Деспортиво, у которого бразильец был приобретен за 125 тысяч евро.

Напомним, что Шахтер потратит более 10 миллионов гривен на сборы в Турции.

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