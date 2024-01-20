Футбол
Арсенал с Зинченко разгромил Кристал Пелес, Брентфорд с Ярмолюком одолел Ноттингем: результаты матчей АПЛ
Результати матчів 21-го туру АПЛ
Сегодня, 20 января, состоялось 2 матча в рамках 21-го тура английского Премьер-лиги.
Чемпионат Англии — АПЛ
21 тур, 20 января
Арсенал — Кристал Пелес 5:0 (2:0)
Голлы: 1:0 — 11 Габриэл, 2:0 — 37 автогол Гендерсон, 3:0 — 59 ТроссарД, 4:0 — 90+4 Мартинелли, 5:0 — 90+5 Мартинелли
Александр Зинченко провел на поле весь матч
Брентфорд — Ноттингем 3:2 (1:1)
Голлы: 0:1 — 3 Данилу, 1:1 — 19 Тони, 2:1 — 59 Ми, 2:2 — 65 Вуд, 3:2 — 68 Мопе
Украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 97-й минуте игры.