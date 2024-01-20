Следить

Футбол

Атлетико продаст своего голкипера в команду с чемпионата Англии

Дублер Облака поедет в аутсайдер чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Атлетико" Иво Грбич покидает команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    Его приобретет английский “Шеффилд Юнайтед” на полноценной основе. Сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.

    В то же время "матрасники" уже нашли замену хорвату. Мадридцы подпишут румынского вратаря “Рапида” Бухарест Горациу Молдована. Контракт между сторонами будет заключен до июня 2028 года.

    Грбич находится в структуре "Атлетико" с лета 2020 года. Тогда "матрасники" заплатили "Локомотиву" Загреб 3,5 млн евро.

    За весь свой период в составе мадридцев хорват провел 14 матчей. Он пропустил 14 голов, четыре раза сыграл "на ноль" и получил три желтых карточки.

    В этом сезоне Грбич на поле не выходил.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Атлетико продаст своего голкипера в команду с чемпионата Англии

    Футбол

    Беллингем – молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards

    Автоспорт

    Карлос Сайнс в четвёртый раз выиграл «Дакар»

    Футбол

    Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»

    Баскетбол

    Відсутність Санона у збірній – перше велике рішення Степановського. Він ризикує повторити помилку Багатскіса

    Футбол

    Примера. Алавес — Кадис 1:0. Все решил пенальти

    Теннис

    Даяна Ястремская: «Перед решающим сетом говорила себе не сильно концентрироваться на своей шее, потому что она отвлекала внимание от матча»

    Футбол

    Манчестер Сити – лучший мужской клуб 2023 года, женский – Барселона.

    Автоспорт

    Берни Экклстоун раскритиковал Хэмилтона и Расселла

    Футбол

    «Миннесота» выиграла у «Флориды». Капризов набрал 3 очка

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Бокс

    Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Футбол

    Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

    Баскетбол

    Собака зробила свої справи прямо на паркет «Фінікса»

    Теннис

    Australian Open. Марта Костюк против Элины Аванесян в третьем круге: превью матча

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол