Футбол
«Безупречных вратарей не существует», — Анчелотти о том, кто будет играть с Альмерией
Он уже, наверное, привык к этому вопросу
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти продолжает отвечать перед каждым матчем на вопрос о том, кто из его голкиперов займет место в воротах в том или ином матче.
Матч с "Альмерией" не стал исключением. Но точного ответа Карло не дал.
Безупречных вратарей не существует. Вратари совершают ошибки, как и Кепа с Луниным. Это не меняет моей уверенности в обоих.
Споры ведутся извне. Я слышу их, но внутри их нет. Кто сыграет завтра? Я еще не решил.
Игра "Реап" — "Альмерия" состоится в воскресенье, 21-го января. Начало в 17:15.