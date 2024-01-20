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«Если бы не травмы, было бы все иначе»: Ляпорт рассказал, почему Манчестер Сити решил его продать в Аль-Наср

Слишком много времени провел в лазарете

    • Центральный защитник "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт рассказал, почему "Манчестер Сити" решил выставить его на трансфер.

    “Думаю, что все дело в моих травмах. Потому клуб начал подписывать контракты с другими центральными защитниками. Когда вы за большие деньги подписываете новых игроков, вы не можете сохранить место на поле для футболиста, который доставил много хлопот из-за травм.

    Клуб видел это таким образом и предпочел сделать ставку на других. Очевидно, если бы не мои физические проблемы все было бы по-другому”, — сказал Ляпорт.

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    "Аль-Наср" купил защитника за 27,5 миллиона евро в августе прошлого года. В Саудовской Аравии футболист провел 21 матч.

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