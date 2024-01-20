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Гавриков о будущем рекорде Овечкина: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о возможности Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в НХЛ.

 — Уверены, что Ови побьет рекорд Гретцки?

 — Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента.

 — Александр Алексеев рассказал, что они его в «Вашингтоне» называют «Старый».

 — Он и сам пару раз говорил мне: «Как дела, старина?» Но если ему ребята говорят, имея в виду возраст, то вообще это просто оборот речи.

 — Другой выдающийся хоккейный старик, ваш экс-партнер по СКА и олимпийской сборной Илья Ковальчук, в 40 лет вернулся в хоккей, в «Спартак». Удивились?

 — Кови на самом деле молодец. Потому что я с ним играл и видел, как и сколько он тренируется. Это вызывает только уважение и восхищение. Я знал, что если он захочет, то вернется. Илья всегда был в очень хорошей форме. Кстати, в «Лос-Анджелесе» ребята, которые несколько лет назад с ним играли, те же Копитар, Даути, Тревор Льюис, постоянно про него спрашивают.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 38-летний россиянин забросил 830 шайб в лиге, он отстает на 64 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Гавриков о будущем рекорде Овечкина: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»

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