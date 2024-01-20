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Голланд – лучший игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Норвежец выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира

Фото: AFP

Форвард Манчестер Сити Эрлинг 03

Это стало известно на церемонии Globe Soccer Awards.

Норвежец в составе «горожан» выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

Также на награду претендовали Джуд Беллингем (Реал), Карим Бензема (Аль-Иттихад), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Интер Майами), Виктор Осимхен (Наполи), Криштиану Роналду (Аль) , Мохамед Салах (Ливерпуль), Винисиус Жуниор (Реал) и Бернарду Силва (Манчестер Сити).

champion.com.ua

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