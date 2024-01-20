КАН-2024. Сборная Гвинеи впервые обыграла национальную команду Гамбии

Исторический матч для сборной Гвинеи

Фото: facebook.com/TheAFCON

19 января сборная Гвинеи встретилась со сборной Гамбии в рамках 2-го тура Кубка Африканских Наций (1:0).

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Первый тайм начался с желтой карточки для сборной Гамбии, ее получил нападающий Барроу на 10' минуте. Но и сборная Гвинеи не отставала, через девять минут Диаките получил свой горчичник.

Второй тайм начался с замен. Вскоре сборная Гвинеи разыграла великолепную атаку и забила гол на 69' минуте матча. Автором является Камара. На последних секундах основного времени игроки обеих команд одновременно получили желтые карточки: Соуне и Жанвье.

Гвинея — Гамбия 1:0

Гол: А. Камара (69')

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