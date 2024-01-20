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Футбол

Кубок Франции 1/16 финала. Бержерак — Лион 1:2. Тяжелая победа ткачей

Андердоги дали бой

Getty Images

    • Кубок Франции 1/16 финала

    Лимож. "Стад Мунисипаль де Боубланк"

    Арбитр: Флорен Батта

    "Бержерак" — "Лион" 1:2

    Голы: Эскарпит 45+1 — Фофана 37, Какере 78

    "Бержерак": Леборд-Торун — Абонкелет, Камиссоко, Дюкро — Луямбулабива,
    Эллисалт(Нето), Гуэбохо, Фати(Глао) — Млаб(Дюмай), Эскарпит(Тчоутанг), Трессенс(Фонсека).

    "Лион": Лопеш — Мата, Ловрен, Адриелсон(Мейтленд-Найлз), Тальяфико — Фофана, Какере — Шерки, Толиссо, Энрике(Морейра) — Ляказетт(Кенбеди)

    Предупреждения: Дюмай — Адриэлсон, Тальяфико

    Удаление: Гуэбохо

    В чемпионате дела у "Лиона" идут плохо, клуб борется за выживание, поэтому Пьер Сейдж — наставник "ткачей", делает ставку на кубок Франции, как возможность квалификации в еврокубки в следующем году, и выставил боевой состав на этот поединок, несмотря на слабость соперника.

    Тяжело дался старт поединка именитым гостям, хозяева поля — "Бержерак", клуб из 4-го по силе дивизиона Франции, выглядел очень достойно и давал конкурентный бой своему оппоненту в первом тайме. "Лион" не выглядел откровенным фаворитом, и моментов в первые 45-минут у ворот хозяев было крайне мало, "Бержерак" хорошо защищался и не боялся выходить в контратаки.

    Но в одной из атак на ворота ткачей, хозяева обрезались, что привело к быстрой контратаке соперника, которая закончилась выходом на ворота Ляказетта и Фофана, капитан ассистировал новичку, который с близкой дистанции не промахнулся.
    Казалось, что забитый мяч сломает неуступчивого андердога, но случилось наоборот. Хозяева начали активно идти вперед, что принесло свои плоды.

    "Бержерак" сравнивает счет в компенсированное к первому тайму время. Прострел с левого фланга в центр вратарской площадки завершился взятием ворот "Лиона", Эскерпит был первым у мяча и переправил круглого в сетку ворот Лопеша.
    Во втором тайме хозяева играли так же уверенно, перекрывая кислород "ткачам", моментов у ворот команд было не много, а ключевым эпизодом стало удаление игрока "Бержерака".

    С середины второго тайма хозяева остались в меньшинстве, в центре поля грубо против Толиссо сыграл Гуэбохо, арбитр показал прямую красную.

    На 78 минуте "Лион" все таки дожал "Бержерак". После навеса со штрафного мяч отлетел к Какере, который ударом из-за пределов штрафной расстрелял ворота хозяев и сделал счет 1:2.

    Аутсайдер дал очень достойный бой представителю элитного дивизиона, показав хороший уровень футбола и отсутствие страха против именитого соперника, но футбольная удача была на стороне "ткачей", которые сегодня продемонстрировали посредственный уровень игры, но этого хватило, чтобы победить и пройти в 1/8 финала кубка Франции.

    www.ua-football.com

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