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Футбол

Маккиннон обогнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон обошел российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

28-летний канадец забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в матче против «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ.

Теперь на счету Маккиннона 76 (26+50) набранных очков в текущем сезоне. В активе Кучерова, который не сумел отличиться в матче против «Баффало» (3:1), осталось 75 очков.

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