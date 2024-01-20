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Манчестер Сити – лучший мужской клуб 2023 года, женский – Барселона.

Globe Soccer Awards определили лучшие клубы мира 2023 года

Фото: Getty Images

Манчестер Сити признан лучшим мужским клубом 2023 года.

Это стало известно на церемонии Globe Soccer Awards.

Также на награду претендовали Аль-Ахли Каир, Аль-Хилаль, Аль-Иттихад, Арсенал, Барселона, Флуминенсе, Интер, Наполи и Севилья.

» Горожане» в прошлом году выиграли чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

Лучшим женским клубом 2023 года признана Барселона, выигравшая Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.

< На приз также были номинированы Арсенал, Бавария, Челси и Рома.

Напомним,  Беллингем — молодой игрок года.

champion.com.ua

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