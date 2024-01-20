Футбол
Манчестер Сити – лучший мужской клуб 2023 года, женский – Барселона.
Globe Soccer Awards определили лучшие клубы мира 2023 года
Фото: Getty Images
Манчестер Сити признан лучшим мужским клубом 2023 года.
Это стало известно на церемонии Globe Soccer Awards.
Также на награду претендовали Аль-Ахли Каир, Аль-Хилаль, Аль-Иттихад, Арсенал, Барселона, Флуминенсе, Интер, Наполи и Севилья.
» Горожане» в прошлом году выиграли чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.
Лучшим женским клубом 2023 года признана Барселона, выигравшая Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.
< На приз также были номинированы Арсенал, Бавария, Челси и Рома.
Напомним, Беллингем — молодой игрок года.