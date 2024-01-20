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Нападающий Протас подписал 5-летний контракт с «Вашингтоном»

Алексей Протас. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» объявил о продлении контракта с нападающим Алексеем Протасом. 23-летний белорус подписал с «Кэпиталз» 5-летний контракт на сумму 16,875 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата составляет 3,375 миллиона долларов. Соглашение с форвардом будет действовать до сезона-2028/29.

Контракт Протаса стал вторым в истории по сумме и среднегодовой зарплате для белорусского хоккеиста. В 2014 году Михаил Грабовский подписал с «Айлендерс» 4-летнее соглашение на 20 миллионов долларов.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Протас набрал 18 (3+15) очков в 42 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он набрал 42 (10+32) очка в 133 играх.

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