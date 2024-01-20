Хоккеисты «Тампы». Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

20 января, суббота

20.30 (мск). «Баффало» — «Тампа-Бэй»

21.00. «Филадельфия» — «Колорадо»

23.00. «Аризона» — «Нэшвилл»

23.00. «Оттава» — «Виннипег»

21 января, воскресенье

3.00. «Бостон» — «Монреаль»

3.00. «Ванкувер» — «Торонто»

3.00. «Нью-Джерси» — «Даллас»

4.00. «Сент-Луис» — «Вашингтон»

6.00. «Вегас» — «Питтсбург»

6.00. «Калгари» — «Эдмонтон»

6.00. «Сан-Хосе» — «Анахайм»

6.30. «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»

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Евгения Малкина и его «Питтсбург» в очередной игровой день ждет непростой выезд в Вегас. При этом аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «пингвинов» фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), успех «Голден Найтс» — за 2.55 (39%).

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