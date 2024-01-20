Разозлились из-за последних неутешительных результатов. Арсенал — Кристал Пэлэс 5:0. Видео голов и обзор матча

Арсенал — Кристал Пэлас ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: Арсенал

Лондонский "Арсенал", после четырех последних неудачных матчей, сокрушил у себя дома "Кристал Пэлас". Канониры забили 5 мячей: по голу от Габриэла и Троссара, дубль Мартинелли и автогол Гендерсона.

"Арсенал" поднялся на 3-е место АПЛ. Следующий матч они сыграют 30 января против "Ноттингема".

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Арсенал" — "Кристал Пэлас" 5:0

Голы: Габриэл (11), Гендерсон (37, автогол), Троссар (59), Мартинелли (90+4, 90+5)

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