Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo

FourFourTwo определили лучших игроков чемпионата Италии первого десятилетия ХХІ века

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Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко признан лучшим игроком Серии-А первого десятилетия ХХІ века.

Об этом сообщает FourFourTwo.

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Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить себе культовый статус на Сан- Серо, поскольку он забил по 24 гола в первых двух своих сезонах в Серии А и стал лучшим бомбардиром в кампаниях 1999/2000 и 2003/04, а также выиграл чемпионат Италии», — говорится в сообщении журнала.