Футбол
Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo
FourFourTwo определили лучших игроков чемпионата Италии первого десятилетия ХХІ века
Фото: Getty Images
Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко признан лучшим игроком Серии-А первого десятилетия ХХІ века.
Об этом сообщает FourFourTwo.
«Почти выведя Динамо в финал Лиги чемпионов 1998/99, Андрей Шевченко сделал следующий большой шаг в своей карьере, присоединившись к Милану по соглашению стоимостью 25 миллионов фунтов.
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Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить себе культовый статус на Сан- Серо, поскольку он забил по 24 гола в первых двух своих сезонах в Серии А и стал лучшим бомбардиром в кампаниях 1999/2000 и 2003/04, а также выиграл чемпионат Италии», — говорится в сообщении журнала.
Топ-10 игроков Серии А 2000-х по версии FourFourTwo:
1. Андрей Шевченко (Милан) 2. Кака (Милан) 3. Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус) 4. Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан) 5. Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус) 6. Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) 7. Паоло Мальдини (Милан) 8. Алессандро Неста (Лацио, Милан) 9. Франческо Тотти (Рома) 10. Павел Недвед (Лацио, Ювентус)
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