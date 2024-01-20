Следить

Футбол

Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Детройт» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой стал российский нападающий Андрей Свечников. 23-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Первой звездой признан Мартин Нечас, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку форвард Майкл Бантинг, который сделал две голевые передачи.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»

Баскетбол

Відсутність Санона у збірній – перше велике рішення Степановського. Він ризикує повторити помилку Багатскіса

Футбол

Примера. Алавес — Кадис 1:0. Все решил пенальти

Теннис

Даяна Ястремская: «Перед решающим сетом говорила себе не сильно концентрироваться на своей шее, потому что она отвлекала внимание от матча»

Футбол

Манчестер Сити – лучший мужской клуб 2023 года, женский – Барселона.

Автоспорт

Берни Экклстоун раскритиковал Хэмилтона и Расселла

Футбол

«Миннесота» выиграла у «Флориды». Капризов набрал 3 очка

Футбол

Кубок Франции 1/16 финала. Бержерак — Лион 1:2. Тяжелая победа ткачей

Футбол

Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo

Автоспорт

На трассе в Майами произошёл смертельный инцидент

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Футбол

Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

Баскетбол

Собака зробила свої справи прямо на паркет «Фінікса»

Теннис

Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол