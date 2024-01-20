Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Детройт» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой стал российский нападающий Андрей Свечников. 23-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Первой звездой признан Мартин Нечас, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку форвард Майкл Бантинг, который сделал две голевые передачи.

Источник