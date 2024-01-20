Следить

Футбол

Защитник Гавриков о поступке Проворова отказаться от акции ЛГБТ*: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире»

Иван Проворов. Фото Global Look Press

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к поступку защитника Ивана Проворова, который первым в НХЛ решил отказаться от участия в акции в поддержку движения ЛГБТ (*Движение признано экстремистским и запрещено в России).

 — Еще с Иваном Проворовым вы вместе играли на молодежном чемпионате мира.

 — Мы и до этого с Ваней пересекались, поскольку оба из Ярославля — просто он уехал в юниорские лиги рано, прошел другой путь.

 — В прошлом сезоне он сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.

 — Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно — вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.

 — Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.

 — Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.

 — Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».

 — Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было.

В январе 2023 года Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», отказался выходить на предматчевую раскатку перед игрой с «Анахаймом» в специальном свитере с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Проворов, выступавший за «Филадельфию» с 2016 года, в июне 2023 года был обменян в «Коламбус».

Защитник Гавриков о поступке Проворова отказаться от акции ЛГБТ*: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире»

«Мог оказаться в «Брюинз», но они взяли Орлова». Большое интервью Владислава Гаврикова

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Защитник Гавриков о поступке Проворова отказаться от акции ЛГБТ*: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире»

Баскетбол

Моторошна травма найкращого скорера Вищої ліги. Лідер «Ніко-Баскета» встиг зіграти лише 26 секунд

Бокс

Отец Фьюри – о бое сына с Усиком: «70% прежнего Тайсона будет достаточно»

Футбол

Салах пропустит остаток группового этапа КАН и не имеет шансов сыграть в потенциальном матче 1/8 финала

Баскетбол

НБА. Бостон без участия Михайлюка драматично уступил Денверу

Теннис

Australian Open. Азаренко сыграет против Ястремской в четвёртом круге, Паолини и Додан установили личные достижения

Футбол

Валенсия Яремчука примет Атлетик: расписание матчей Ла-Лиги

Автоспорт

Джеймс Ваулз: Я вижу свет в конце тоннеля

Футбол

Гавриков о будущем рекорде Овечкина: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»

Футбол

Атлетико продаст своего голкипера в команду с чемпионата Англии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Футбол

Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

Баскетбол

Собака зробила свої справи прямо на паркет «Фінікса»

Теннис

Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол