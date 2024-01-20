Защитник Гавриков о поступке Проворова отказаться от акции ЛГБТ*: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире»

Иван Проворов. Фото Global Look Press

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к поступку защитника Ивана Проворова, который первым в НХЛ решил отказаться от участия в акции в поддержку движения ЛГБТ (*Движение признано экстремистским и запрещено в России).

— Еще с Иваном Проворовым вы вместе играли на молодежном чемпионате мира.

— Мы и до этого с Ваней пересекались, поскольку оба из Ярославля — просто он уехал в юниорские лиги рано, прошел другой путь.

— В прошлом сезоне он сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.

— Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно — вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.

— Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.

— Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.

— Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».

— Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было.

В январе 2023 года Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», отказался выходить на предматчевую раскатку перед игрой с «Анахаймом» в специальном свитере с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Проворов, выступавший за «Филадельфию» с 2016 года, в июне 2023 года был обменян в «Коламбус».

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