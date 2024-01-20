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Футбол

Зинченко – в тройке лучших игроков матча Арсенал – Кристал Пелес

Украинец получил оценку 8.2 за свое выступление

Александр Зинченко получил третью лучшую оценку в матче Арсенал — Кристал Пелес (5:0).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Украинец получил оценку 8.2. Выше только у центрального защитника Габриэла — 8.4 и нападающего Жезуса — 8.5.

На счету Зинченко 2 выноса, 1 перехват, 5 отборов и 12 потерь мяча, 4 выигранных верховых дуэли с 5, 101 касание м&r ;яча, 76 точных передач с 85 (89%), в том числе 1 ключевая, и 2 удара по воротам (1 в плоскость и 1 неточный).

champion.com.ua

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