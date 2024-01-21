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Футбол

Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков Ла-Лиги

6 минут и 32 секунды потратил на хет-трик

Украинский нападающий Жироны Артем Довбык в первом тайме забил три гола в ворота Севилье. Для хет-трика украинскому игроку понадобилось всего 6 минут и 32 секунды.

Несмотря на такие показатели, это даже не самый быстрый хет-трик в нынешнем сезоне (в 8 туре игрок Альмерии Суарес забил трижды за 5 минут и 25 секунд). Интересно, что в прошлом сезоне Карим Бензема забил три гола за 6 минут и 30 секунд. минуты.

Первый гол Довбика:

Второй гол Довбика:

Третий гол Довбика:

champion.com.ua

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