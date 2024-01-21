Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании

Чуть больше шести минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" громит "Севилью" 4:1. Три гола забил украинский нападающий Артем Довбик.

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На свой хет-трик украинец потратил шесть минут и 32 секунды. Это один из самых быстрых показателей оформления хет-трика в истории Ла Лиги. Быстрее три мяча забивал Давид Вилья, который потратил на это пять минут и 24 секунды. Карим Бензема в ворота "Вальядолида" забивал трижды за шесть минут и 30 секунд. Также специалисты-историки пишут о более давних случаях, когда хет-трик оформляли за "четыре минуты", за "шесть минут".

Отметим, что для Артема Довбика эти голы стали 12-м, 13-м и 14-м в текущем розыгрыше чемпионата Испании. В списке всех украинских бомбардиров в топ лигах он обошел Андрея Ярмоленко.

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