Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Сент-Луиса». Фото USA Today Sports «Кэпиталз» без шансов уступили «Сент-Луису» и проиграли всухую четвертый раз за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Парэйко — 8 (мен., Томас), 2:37 — 1:0. Шенн — 10 (Фолк, Бучневич), 27:44 — 2:0. Нейберс — 14 (бол., Томас, Кайру), 55:51 — 3:0.

Вратари: Биннингтон — Линдгрен.

Штраф: 22 — 20.

Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+9+4).

Наши: Александров (10.40/2/0), Бучневич (17.53/3/+1), Торопченко (12.10/0/0) — Алексеев (16.16/1/-1), Кузнецов (16.09/0/0), Овечкин (21.45/2/-1).

Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей

Незадолго до ответной встречи «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в Миссури самым обсуждаемым событием среди болельщиков «Кэпиталз» стал перевод Евгения Кузнецова в четвертое звено. После четырех пустых матчей от российского центра главный тренер «столичных» Спенсер Карбери все-таки решился убрать его от Александра Овечкина и Тома Уилсона. И нежелание разбивать вполне работающие тройки Строума и Макмайкла вынудило канадского коуча поменять потухшего челябинского мастера с прямолинейным ролевиком Ником Даудом. Впрочем, этот размен никак не помог ему одержать третью победу подряд.

Сегодня «Кэпс» напомнили, насколько они ужасны в большинстве. Уже на третьей минуте гости получили шанс оперативно открыть счет в матче после удаления Адама Годетта. Только фол нападающего «Блюз» обернулся для них быстрым голом хозяев, которые удачно перехватили в своей зоне парашютик на Овечкина и реализовали выход «2 в 1» броском Колтона Парэйко. Как оказалось, этого «Музыкантам» более чем хватило для победы над абсолютно пустым соперником.

Ждать от команды со слабой центральной осью и отсутствием классных разыгрывающих защитников за спиной у стремительно сдающего Джона Карлсона высокого процента реализации лишнего давно уже не приходится. Но даже в сравнении с куда более слабыми командами спецбригады «Вашингтона» выглядят максимально пресно и безыдейно.

То, что свой единственный по-настоящему голевой момент в формате «5 на 4» парни Карбери создали лишь с третьей попытки, которую им под конец второго периода подарил Павел Бучневич, уже мало кого удивляет. Причем не удалось воспользоваться им Овечкину, который вполне мог забросить свою девятую шайбу в сезоне. Капитан «Столичных» мог реанимировать свою команду после классного паса на дальнюю штангу броском в касание, но уперся в блин Джордана Биннингтона.

Незадолго до второго перерыва в трансляции вылезла плашка, напомнившая, что «Вашингтон» выиграл сразу 12 матчей, в которых ему приходилось отыгрываться. Однако рассчитывать на камбэк в третьем периоде со скудными четырьмя бросками в створ было наивно. В заключительной двадцатиминутке «Кэпиталз» и близко не выглядели командой, которая хочет победить и готова выпрыгнуть из штанов ради двух очков.

Единственным шагом, которым Карбери попытался перевернуть ход матча, стал перевод Коннора Макмайкла в звено к Овечкину и Уилсону. Но к 45-й минуте он уже был припаркой для мертвеца. Хозяевам не составило большого труда окончательно добить гостей шайбой Джейка Нейборса в большинстве. И есть ощущение, что эту встречу «столичные» проиграли намного раньше — еще до выхода на лед. «Без атаки», — именно под таким заголовком уже через несколько минут после сирены вышел материал в легендарном англоязычном блоге Russian Machine Never Breaks. Поспорить с этим тезисом сложно — этой ночью команда из столицы США провела свой худший матч в 2024 году. Уж с точки зрения игры в нападении точно.

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