Инфантино: Мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

В связи с недавними инцидентами в матчах "Удинезе" — "Милан" и "Шеффилд Уэнсдей" — "Ковентри", где болельщики команд выкрикивали расистские лозунги игрокам команд и показывали им оскорбительные жесты, президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление:

"События, произошедшие в субботу в Удине и Шеффилде, абсолютно отвратительны и абсолютно неприемлемы. Здесь нет места расизму и любой форме дискриминации — как в футболе, так и в обществе. Игроки, пострадавшие от субботних событий, пользуются моей безраздельной поддержкой".

Нам нужно, чтобы все соответствующие заинтересованные стороны приняли меры, начиная со школьного образования, чтобы будущие поколения поняли, что это не является частью футбола или общества.

Кроме трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, прекращение матча), мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной прекращения матча, а также ввести дисквалификацию стадионов во всем мире и уголовные обвинения в отношении расистов.

ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: нет расизму! Нет любой форме дискриминации!" — в своем обращении сказал Инфантино.