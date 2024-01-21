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Футбол

КАН-2023. Ничья Туниса и Мали перед заключительными матчами группы

Тунис сохраняет шансы на выход из группы

Фото: AFP

    • Кубок африканских наций. 2-й раунд.
    Тунис — Мали 1:1
    Голы: Рафия 20 — Синайоко 10

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