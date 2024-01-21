Футбол
КАН-2023. Ничья Туниса и Мали перед заключительными матчами группы
Тунис сохраняет шансы на выход из группы
Фото: AFP
Кубок африканских наций. 2-й раунд.
Тунис — Мали 1:1
Голы: Рафия 20 — Синайоко 10
Фото: AFP
Кубок африканских наций. 2-й раунд.
Тунис — Мали 1:1
Голы: Рафия 20 — Синайоко 10
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