Кубок Франции 1/16 финала. Орлеан — ПСЖ 1:4. Очередной бенефис Мбаппе

Дубль и два ассиста на счету Килиана

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Кубок Франции 1/16 финала

Орлеан. "Стад де ла Сорс"

Абитр: М. Болленжье

"Орлеан" — "ПСЖ" 1:4

Голы: Сен-Рюф 86 — Мбаппе 16, 63(Пен), Рамуш 73, Маюлу 88

"Орлеан": Матимбу — Совет, Сен-Рюф, Морган — Агоунон, Гужон(Бертьер), Бретелль, Понти(Ниакате) — Фортюн, Хелби, Дабасс(Лам Лют)

"ПСЖ": Навас — Солер, Маркиньос, Перейра, Бералдо(Э.Мбаппе) — Асенсио, Руис(Маюлу), Витинья(Заир-Эмери), К.Мбаппе — Рамуш, Коло Муани

Предупреждения: Бералдо

Один из аутсайдеров третьей по силе лиги Франции в рамках 1/16 кубка Франции принимал в родных стенах гранда французского футбола — столичный "Пари Сен-Жермен".

Наставник парижан Луис Энрике привез в Орлеан боевой состав, с первых минут в нападении вышли: Мбаппе, Рамуш и Коло-Муани, было понятным, что гости настроены очень серьезно.

"ПСЖ" с первых минут взял инициативу в свои руки, хозяева выстроили плотную оборону у собственных ворот, но класс их соперника был значительно выше. Парижане спокойным темпом подбирались к воротам Матимбу и раз за разом создавали у них опасность.

На 16-й минуте в очередной атаке гостей, Коло Муани отдал в штрафную площадь на Мбаппе, Килиан с 10-ти метров пробил точно в сетку ворот.

После забитого гола парижане сбавили обороты и играли в режиме экономии энергии, моментов у ворот было минимум, гости держали мяч и контролировали игру, но и "Орлеан" пытался сравнять счет, но не хватало мастерства в завершающей стадии атак.

На 62 минуте игры в собственной штрафной площадке рукой сыграл защитник хозяев, арбитр показал на отметку и Мбаппе реализовывает пенальти.

После этого надежды орлеанцев, кажется, окончательно растаяли и они уже просто доигрывали матч, гости же почувствовали полную безопасность и играли в свое удовольствие, уже через десять минут Мбаппе к дублю записал на свой счет и ассист, голом отметился Рамуш.

В концовке матча команды обменялись голами, хозяева забили после навеса с углового, второй этаж выиграл Сен-Рюф, через две минуты за парижан отличился 17-летний Маюлу, еще один ассист записал себе в актив Килиан Мбаппе, очередной яркий матч лидера "ПСЖ". Парижане побеждают не прилагая даже половины усилий, и проходят в 1/8 кубка Франции.

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